Свердловский оперштаб ожидает роста заболеваемости COVID-19 после майских праздников

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В свердловском оперштабе не исключают роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией после майских праздников. Об этом 11 мая 2021 года на брифинге в Екатеринбурге заявил замглавы региона Павел Креков.
По его словам, в этот период было заметно, что жители региона пренебрегали мерами безопасности — не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.
«Возможно увеличение числа заболевших, потому что, к сожалению, я не видел соблюдения мер», — сказал П. Креков.
За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время пандемии составило 87 тыс. 305 человек.
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