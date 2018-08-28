Специалисты свердловского Россельхознадзора обнаружили антибиотики в говядине

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила в пробах говядины превышение остаточного количества антибиотиков, сообщает пресс-служба ведомства.
«В одной пробе (мясо говядины) было обнаружено превышение нормативного значения по содержанию сульфаметазина — антибиотика группы сульфаниламидов», — говорится в сообщении.
Всего в апреле этого года химики-аналитики проверили 56 проб пищевой продукции (мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, яйцо куриное, мед) на остаточное содержание антибиотиков различных групп. Из них 55 проб оказались «чистыми».
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