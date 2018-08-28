Специалисты свердловского Россельхознадзора обнаружили антибиотики в говядине

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге инспекторы Россельхознадзора в ходе рейда выявили факт реализации мяса ...

В Екатеринбурге инспекторы Россельхознадзора обнаружили более 200 кг мяса без документов

За время продуктового эмбарго в России было уничтожено более 10,7 тыс. т продукции

УрБК, Москва, 20.03.2017. С начала действия продуктового эмбарго на территории России было задержано 10 тыс. 451 т ...