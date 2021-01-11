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Вчера, 17:01

Правительство РФ направит 3,9 млрд рублей на льготное кредитование системообразующих предприятий

УрБК, Москва, 04.05.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении 3,9 млрд руб. на льготные кредиты для системообразующих предприятий.

Согласно документу, средства направляются на пополнение оборотных средств предприятий.

«Ставка по льготному кредиту составляет порядка 2,6% годовых. Полученные средства можно потратить, в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих», — сообщает пресс-служба российского кабмина.

В прошлом году объем льготного кредитования системообразующих компаний составил более 230 млрд руб.

Добавим, что по данным Минпромторга РФ к концу 2020 года 61 системообразующее предприятие находилось в предбанкротном состоянии.

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