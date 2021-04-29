Южный Урал занял 28-е место из 30 в рейтинге регионов РФ по среднему размеру выданных в марте автокредитов

УрБК, Челябинск, 04.05.2021. В Челябинской области средний размер выданных в марте 2021 года автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 866 тыс. 261 руб., что на 16,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года (743 тыс. 293 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 28-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Ниже него в списке по среднему размеру выданных в марте 2021 года автокредитов расположились Кемеровская область (842 тыс. 275 руб.) и Удмуртская Республика (830 тыс. 563 руб.).



В целом по стране в марте 2021 года средний размер выданных автокредитов составил 1 млн 052,1 тыс. руб., что на 23,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (851,1 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в марте было выдано наибольшее количество автокредитов в текущем году, а их средний чек впервые преодолел отметку в 1 млн руб. При этом превышение этой суммы было зафиксировано в 10 из 30 крупнейших регионов страны по объемам автокредитования.