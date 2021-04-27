Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 43 коп.

УрБК, Москва, 30.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 46,28 коп., до 74,84 руб., курс евро — на 43,37 коп., до 90,58 руб.
УрБК, Москва, 27.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2021 года. Курс долл. ...07.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 2,2 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2021 года. Курс долл. ...02.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 02.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2021 года. Курс долл. ...26.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 96 коп., евро — на 87 коп.
УрБК, Москва, 26.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2021 года. Курс долл. ...17.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2021 года. Курс долл. ...