Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 43 коп.

УрБК, Москва, 30.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 46,28 коп., до 74,84 руб., курс евро — на 43,37 коп., до 90,58 руб.