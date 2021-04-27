В Свердловской области выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 86 тыс. 154 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 10 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 103. За сутки из больниц выписано 120 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 79 тыс. 835 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 8 тыс. 371 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 805 тыс. 288 человек. За сутки зарегистрировано 397 летальных случаев (всего 110 тыс. 128), выздоровело 8 тыс. 406 человек (всего 4 млн 427 тыс. 946).