В Свердловской области введен особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. На территории Свердловской области с 30 апреля 2021 года введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.



Согласно постановлению за подписью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в целях обеспечения пожарной безопасности в регионе запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, в том числе в металлических бочках, баках, мангалах.



Этим же документом рекомендовано органам местного самоуправления муниципалитетов ограничить или запретить посещения лесов.



«В целях обеспечения пожарной безопасности принимать в установленном порядке решения об ограничении (запрете) пребывания граждан на территориях лесных участков, расположенных в границах муниципальных образований, въезда в них транспортных средств, за исключением дорог общего пользования, проведения в лесах определенных видов работ организациями, кроме случаев осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и иных случаев», — говорится в документе.