Прокуратура проводит проверку из-за задержки рейса авиакомпании NordStar в Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета Boeing-737 рейсом Y7-917 по маршруту Норильск — Екатеринбург — Ростов авиакомпании NordStar.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по расписанию самолет должен был вылететь вчера в 15.00.



«Вылет перенесен по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту города Ростова и планируется выполнить в 12.00 30.04.2021», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на рейс зарегистрировано 75 пассажиров, в том числе 11 детей. Авиаперевозчик разместил пассажиров в гостинице.



Свердловская транспортная прокуратура в связи со случившимся проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.