В Минсельхозе опровергли информацию о дефиците гречки на внутреннем рынке РФ

В Минсельхозе отреагировали на сообщения о росте закупочных цен на гречку в РФ.
«Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам представителей Минсельхоза, в прошлом году валовый сбор гречихи достиг 893 тыс. т (+13,6% к уровню 2019 года). Производство других круп также увеличилось.
Ведомство также сообщило, что в текущем году будут расширены посевные площади под основными крупяными культурами.
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