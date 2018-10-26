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Сегодня, 15:01

В Минсельхозе опровергли информацию о дефиците гречки на внутреннем рынке РФ

В Минсельхозе отреагировали на сообщения о росте закупочных цен на гречку в РФ.

«Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам представителей Минсельхоза, в прошлом году валовый сбор гречихи достиг 893 тыс. т (+13,6% к уровню 2019 года). Производство других круп также увеличилось.

Ведомство также сообщило, что в текущем году будут расширены посевные площади под основными крупяными культурами.

Ранее российские торговые сети сообщили о росте закупочных цен на гречку на 7,5-15% из-за дефицита крупы на внутреннем рынке.

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