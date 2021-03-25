На Южном Урале число выданных в I квартале займов «до зарплаты» выросло на 21,3%

УрБК, Челябинск, 27.04.2021. В Челябинской области в I квартале текущего года было выдано 169 тыс. 038 микрозаймов, что на 21,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (139 тыс. 313 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по числу выданных в I квартале 2021 года микрозаймов оказалась Москва (287,3 тыс. ед.), на втором — Московская область (257,5 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (222,3 тыс. ед.), на четвертом — Свердловская область (207,6 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан (197 тыс. ед.).



В целом по стране в I квартале этого года количество выданных займов «до зарплаты» составило 6 млн ед., что на 27,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (4,71 млн ед.).



Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, начиная с осени прошлого года число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. По его мнению, причиной этого роста служит увеличение в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов — в первые месяцы 2021 года она составляла около 75% от общего числа заявок.



«При этом после некоторого снижения выдачи займов «до зарплаты» в феврале текущего года в марте вновь было отмечено увеличение числа предоставленных гражданам микрозаймов. Таким образом, пока тенденция существенного роста выдачи в этом сегменте розничного кредитования сохраняется», — отмечает А. Викулин.