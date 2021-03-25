УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:13

На Южном Урале число выданных в I квартале займов «до зарплаты» выросло на 21,3%

УрБК, Челябинск, 27.04.2021. В Челябинской области в I квартале текущего года было выдано 169 тыс. 038 микрозаймов, что на 21,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (139 тыс. 313 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по числу выданных в I квартале 2021 года микрозаймов оказалась Москва (287,3 тыс. ед.), на втором — Московская область (257,5 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (222,3 тыс. ед.), на четвертом — Свердловская область (207,6 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан (197 тыс. ед.).

В целом по стране в I квартале этого года количество выданных займов «до зарплаты» составило 6 млн ед., что на 27,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (4,71 млн ед.).

Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, начиная с осени прошлого года число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. По его мнению, причиной этого роста служит увеличение в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов — в первые месяцы 2021 года она составляла около 75% от общего числа заявок.

«При этом после некоторого снижения выдачи займов «до зарплаты» в феврале текущего года в марте вновь было отмечено увеличение числа предоставленных гражданам микрозаймов. Таким образом, пока тенденция существенного роста выдачи в этом сегменте розничного кредитования сохраняется», — отмечает А. Викулин.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.03.2021 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в феврале микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. В Свердловской области в феврале текущего года было выдано 65 тыс. 940 микрозаймов, что ...

25.03.2021 На Южном Урале число выданных в феврале займов «до зарплаты» выросло на 9,9%

УрБК, Челябинск, 25.03.2021. В Челябинской области в феврале текущего года было выдано 52 тыс. 973 микрозайма, что на ...

25.02.2021 На Южном Урале число выданных в январе займов «до зарплаты» выросло на 13,2%

УрБК, Челябинск, 25.02.2021. В Челябинской области в январе текущего года было выдано 54 тыс. 885 микрозаймов, что на ...

25.02.2021 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в январе микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Свердловской области в январе текущего года было выдано 68 тыс. 428 микрозаймов, что ...

29.01.2021 На Южном Урале в 2020 году количество выданных микрозаймов снизилось на 5,8%

УрБК, Челябинск, 29.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 575 тыс. 885 микрозаймов, что на 5,8% меньше ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей30.03.2021Алексей Аксененко о стратегии инвестиций в дивидендные акции29.03.2021Преимущества реновации29.03.2021Какие законы вступают в силу в апреле31.03.2021Регионы: продвижение невозможно
Архив новостей
Апрель 2021 (633)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18