Горожанам предлагают выбрать концепцию благоустройства парков в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Жители Екатеринбурга могут выбрать варианты концепции развития благоустройства парка «Преображенский» в Академическом районе Екатеринбурга и «Солнечной аллеи» в микрорайоне Солнечный. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщила начальник комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.
Голосование по выбору вариантов благоустройства парков стартовало сегодня, 26 апреля, и продлится по 30 мая. Впервые голосование проводится на единой интернет-платформе.
«Сегодняшнее голосование, по сути, основано на платформе Госуслуг. Принять участие в нем сможет любой житель Екатеринбурга старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг. Каждый человек сможет проголосовать только один раз. Это прозрачное и точное голосование», — сказала Т. Благодаткова.
Как сообщал УрБК, общественные территории «Солнечные аллеи» и парк «Преображенский» заняли первые два места в рейтинговом голосовании, набрав 68 тыс. 926 голосов и 68 тыс. 753 голоса соответственно.
Отметим, что совершенствование архитектурного облика является одним из драйверов программы «Пять Д», предложенной главой города Алексеем Орловым для развития Екатеринбурга.
Помимо совершенствования архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), А. Орлов предложил сосредоточиться на внедрении инноваций в городскую среду («Умный город»), использовании технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»), создании действенных инструментов вовлечения горожан в управление гордом («Город добра и соучастия»), а также интеграции Екатеринбурга в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).
Программа получила поддержку депутатов гордумы и представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга.
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