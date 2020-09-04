Низкобюджетный спрос

Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков подвел итоги продаж на первичном рынке жилья Екатеринбурга в I квартале 2021 года. По его словам, платежеспособный спрос постепенно смещается в пользу более компактных квартир.



По данным сервиса bnMAP.pro, на который ссылается М. Хорьков, в январе-марте текущего года городские застройщики реализовали жилье на общую сумму 15,4 млрд руб. Средняя площадь проданной квартиры составила 49,23 кв. м.



В I квартале в Екатеринбурге было зарегистрировано 3 тыс. 648 договоров долевого участия (ДДУ). Из них 96 было заключено с квартирами площадью до 20 кв. м., 196 ДДУ — от 20 до 25 кв. м., 328 договоров — от 25 до 30 кв. м., 341 договор — от 30 до 35 кв. м., 519 договоров — от 35 до 40 кв. м., 442 договора — от 40 до 45 кв. м.



Таким образом, 53% договоров долевого участия в строительстве были зарегистрированы с квартирами до 45 кв. м. Доля сделок с жильем более 80 кв. м. — лишь 9%.



Михаил Хорьков также рассказал, что средняя цена проданной квартиры в Екатеринбурге в I квартале составила 4,3 млн руб. Причем 84% сделок по ДДУ укладывается в бюджет до 6 млн руб.



Так, 97 договоров были заключены на сумму до 2 млн руб., 808 договоров — от 2 до 3 млн руб., 935 договоров — от 3 до 4 млн руб., 659 договоров — от 4 до 5 млн руб., 334 договора — от 5 до 6 млн руб.



Ведущий аналитик УПН делает вывод, что на рынке превалирует низкобюджетный спрос.



«Экономическая стагнация и те меры государственной поддержки, которые были запущены в 2020 году, работают на упрощение спроса», — написал Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».



Отметим, что пандемия коронавируса заметно ударила по карманам многих уральцев. По данным Росстата, реальные доходы жителей Свердловской области в 2020 году сократились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Это худшая динамика среди всех российских регионов.



На этом фоне единственной возможностью приобрести квартиру для многих семей является оформление льготного ипотечного кредита под 6,5%. Доля сделок с привлечением заемных средств на первичном рынке жилья Екатеринбурга в I квартале составила 63,2% (2 тыс. 306 ДДУ).



«Беспрецедентно низкие проценты по жилищным кредитам стимулируют граждан решить свой квартирный вопрос. Однако ввиду низких доходов большинство предпочитает самое дешевое жилье — студии и небольшие «однушки». Поэтому цены в этом сегменте и рванули резко вверх», — рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.



По мнению Михаила Хорькова, льготная ипотека поддерживает сложившиеся диспропорции на рынке новостроек Екатеринбурга.



«Профильные ведомства часто говорят о том, что обеспеченность квадратными метрами в стране относительно низкая, но умалчивают о том, что у нас очень высокое число квартир на одного жителя. Много компактных квартир, в которых живут в стесненных условиях. Льготная ипотека поддерживает сложившуюся модель рынка, а могла бы работать на его качественное преображение», — полагает М. Хорьков.



Аналитики считают, что перераспределение спроса в пользу малогабаритных квартир связано не только с действием льготной ипотеки под 6,5%, но и с повышением доступности материнского капитала. В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил его выплачивать за рождение первого ребенка в размере 466 тыс. 617 руб. Еще 150 тыс. руб. государство выделяет при появлении второго ребенка.



Как отмечают эксперты, спрос на малогабаритное жилье всегда возрастает в периоды экономической нестабильности и является одним из косвенных признаков снижающегося уровня жизни в стране. Снижение популярности этого сегмента произойдет только после возобновления роста реальных доходов населения.