ФАС возбудило дело о нарушении конкуренции в отношении «Челябинского авиапредприятия»

УрБК, Челябинск, 21.04.2021. Управление ФАС по Челябинской области возбудило дело об административной ответственности в отношении АО «Челябинское авиапредприятие».



Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, предприятие установило монопольно высокую цену на телетрапы. С ходатайством о проверке предприятия в региональное УФАС обратилась Челябинская транспортная прокуратура.



«Антимонопольная служба изучила ценовую ситуацию на данные услуги в аэропортах страны, а также экономическую обоснованность цены АО «Челябинское авиапредприятие». Челябинское УФАС установило, что стоимость данной услуги у АО «Челябинское авиапредприятие» является одной из самых высоких по сравнению с ценами в других аэропортах Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Как показала проверка, тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тыс. руб. в час, в других аэропортах — в диапазоне от 2 тыс. до 21 тыс. руб. в час.



В антимонопольном ведомстве отметили, что АО «Челябинское авиапредприятие» таким образом нарушило закон о защите конкуренции, который не допускает злоупотребление доминирующим положением в форме установления монопольно высокой цены.