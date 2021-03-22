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В Свердловской области с начала года поставили на учет 1,9 тыс. индивидуальных жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Специалисты Управления Росреестра по Свердловской области в I квартале 2021 года поставили на кадастровый учет 1 тыс. 913 индивидуальных жилых домов, построенных в 2020 году (в том числе 299 жилых домов в сельских населенных пунктах). Об этом рассказали УрБК в пресс-службе ведомства.

Количество поставленных на кадастровый учет жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 598 (из них 113 в сельских населенных пунктах).

На территории муниципальных образований наибольшее количество жилых домов, построенных в 2021 году, поставлено на кадастровый учет в кадастровых районах: Белоярский (223), Березовский (81), Екатеринбургский (332), Полевской (67), Первоуральский (75), Нижнетагильский (71).

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова отметила, что в I квартале 2021 года жители региона чаще ставили на кадастровый учет одноэтажные (734) и двухэтажные (1 тыс. 043) жилые дома и реже — трехэтажные (136).

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