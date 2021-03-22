В Свердловской области с начала года поставили на учет 1,9 тыс. индивидуальных жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. В январе-феврале 2021 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 381,7 тыс. кв. ...

Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале вырос в 1,8 раза

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Специалисты Управления Росреестра по Свердловской области в 2020 году поставили на ...

В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет 4,9 тыс. индивидуальных жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В феврале 2015 года в Свердловской области Управлением регионального Росреестра выданы ...

В Свердловской области за месяц на государственный кадастровый учет поставлено более 14 тыс. объектов капстроительства

За 2013 год в Свердловской области было поставлено на кадастровый учет более 67 тыс. объектов капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2014. В течение 2013 года в региональную Кадастровую палату обращался практически каждый ...