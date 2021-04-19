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Вчера, 13:36

«Восемь негритят» Свердловской области

«Восемь негритят» Свердловской областиВ конце прошлой недели банковский сектор Свердловской области лишился еще одного самостоятельного игрока. По решению ЦБ лицензия была отобрана у екатеринбургского банка «НЕЙВА». После ликвидации еще одного финансового учреждения на Среднем Урале формально остается восемь региональных игроков. По факту и того меньше.

«НЕЙВУ» приговорили

Как ранее писал УрБК, решение об отзыве лицензии у «НЕЙВЫ» удивило как клиентов финансового учреждения, так и экспертов, которые проводили аудит банка. Официально Банк России указал в качестве причины «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА» Павел Ефремов, в свою очередь, выдвинул две версии о том, почему Банк России отозвал лицензию.

«Есть, конечно, мысли о реальных причинах. Начиная с банального рейдерства в пользу эффективных менеджеров АСВ и заканчивая конспирологией, что таким образом обрубили проект по добавлению в экосистему сервисов для малого и среднего бизнеса одного отечественного ИТ-гиганта банковских услуг — сделка с банком находилась в финальной стадии и в ближайшее время возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков», — написал Павел Ефремов на своей странице в Facebook.

С претензиями, которые ЦБ РФ официально выдвинул к «НЕЙВЕ», зампредседателя правления банка не согласен. По его словам, за последние 12 месяцев финансово-кредитное учреждение получило три предписания от регулятора. Первое — в ноябре 2020 года в связи с выводом одного кредита для малого и среднего бизнеса из ПОС и досозданием резервов на 1 млн руб. Второе предписание банку было выдано в январе 2021 года из-за нарушений в отчетности. Третье было получено 14 апреля — об ограничении суммы продажи иностранной валюты до определенной суммы в месяц. На следующий день «НЕЙВА» ответила, что исполнит данное предписание.

«Очевидно, что решение об отзыве было принято заранее и это предписание об ограничении обмена валюты было нужно исключительно для формальной возможности произвести отзыв и написать в пресс-релизе, что банк якобы имел от регулятора предписания. Сказать, что банк не боролся с сомнительными операциями при обмене валюты, я тоже не могу», — отметил П. Ефремов.

Ряды редеют

Впрочем, УрБК неоднократно отмечал, что политика Банка России за последнее десятилетие направлена на укрупнение банковского сектора путем зачистки рынка от мелких игроков. К таковым и относился банк «НЕЙВА».

Следует отметить, что еще к началу 2001 года в Свердловской области было зарегистрировано 30 банков и 97 филиалов. С начала 2013 года, когда Банк России взял курс на «оздоровление» банковской системы, уральский рынок потерял таких игроков, как «Драгоценности Урала», ВЕФК — Урал, банк «Монетный дом», Уралфинпромбанк, банк «Северная казна», Свердловский губернский банк, УИК-банк, Инбанк, «Сберинвестбанк», Банк24.ру, «Плато-банк», ПАО «Уралтрансбанк», Уралприватбанк и АО «Тагилбанк». УрБК подробно писал о крушении этих финансовых учреждений.

После ликвидации «НЕЙВЫ» на Среднем Урале осталось восемь банков, из которых к самостоятельным учреждениям можно отнести пять. На сегодняшний день в их число входят Уральский банк реконструкции и развития, ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк», СКБ-Банк, ПАО «Меткомбанк» (входит в структуру «Реновы») и КБ «Уралфинанс» (48,76% принадлежит совладельцу компании «Мотив» Виталию Кочеткову). Остальные имеют лицензии и регистрацию, но существуют в «несамостоятельном» виде.

«Банки-зомби»

В 2015 году Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) приобрел 99,99% акций «ВУЗ-Банка» в рамках финансового оздоровления учреждения. Формально «ВУЗ-Банк» остается отдельной кредитно-финансовой организацией, но полностью перешел на банковские системы УБРиРа.

Через год после этого потерял самостоятельность еще один региональный банк — АО «Первоуральскбанк», зарегистрированный в 1990 году. Основными его акционерами выступали бывший депутат свердловского Заксобрания, председатель совета директоров ОАО «ДИНУР» Ефим Гришпун (17%) и само предприятие (36,86%). В целом, как ранее отмечали эксперты, АО «Первоуральскбанк» никакой роли в банковском секторе региона не играло: нарушений за ним не наблюдалось, в то же время прибыль учреждения была близка к нулю. Кредитная организация была «карманным» банком экс-депутата и предприятия.

Проблемы у финансового учреждения начались в 2015 году, когда выяснилось, что размер его капитала (251,5 млн руб.) не соответствует обновленным требованиям Банка России (300 млн руб.). Ефим Гришпун пообещал, что банк исправит ситуацию. Но в итоге в 2016 году бывший депутат и Первоуральский динасовый завод снизили свою долю до 2,5% и 5,3% соответственно. В состав акционеров АО «Первоуральскбанк» вошли новые менеджеры, которые, по одной из версий, являются представителями московского бизнеса.

Схожая судьба оказалась у «карманного» банка Уральской горно-металлургической компании — ООО КБ «Кольцо Урала». В марте 2021 года было объявлено о продаже доли УГМК. Новым владельцем «Кольца Урала» стал Московский кредитный банк.

В процессе самой продажи банк УГМК оказался замешан в истории, связанной с уголовным преследованием экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. В рамках расследования был задержан и в сентябре 2020 года арестован зампред ООО КБ «Кольцо Урала» Олег Коноплев.

«По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского управления внутренних дел Игорь Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения», — пояснили в пресс-службе СКР.

Впрочем, история с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера, по всей видимости, на ход сделки не повлияла. ООО КБ «Кольцо Урала» все-таки отошло к московскому банку.

Кандидаты на вылет

О завершении зачистки банковского сектора страны Банк России пока не объявлял. Поэтому ожидаемо, что число игроков в Свердловской области может продолжить сокращаться, как в сюжете известного детектива Агаты Кристи.

С учетом тенденции в политике регулятора, в зоне наибольшего риска могут оказаться небольшие финансовые организации, такие как АО «Первоуральскбанк» и КБ «Уралфинанс». При этом, как показала история с «НЕЙВОЙ», финансовое благополучие кредитных учреждений не всегда спасает от отзыва лицензии.

УрБК будет следить за развитием событий.

Фото с сайта morguefile.com (mconnors)

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