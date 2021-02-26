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В Екатеринбурге ограничат движение по улицам Чкалова и Бебеля

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге ограничат движение на участках улиц Чкалова и Бебеля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение по улице Чкалова (от улицы Шаумяна до переулка Воронежского) закроют с 29 апреля по 20 мая из-за реконструкции сетей холодного водоснабжения.

Участок по нечетной стороне улицы Бебеля (от улицы Готвальда до улицы Кирова) закроют с 15 мая по 20 июля для проведения работ по ремонту моста.

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