В Екатеринбурге ограничат движение по улицам Чкалова и Бебеля

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Екатеринбурге с 19 марта по 19 апреля закроют движение транспорта по улице Чкалова, ...

В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Чкалова

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2020. В Екатеринбурге движение транспорта по улице Чкалова, от улицы Фурманова в сторону ...

В Екатеринбурге с 16 по 22 октября закроют движение транспорта по улице Чкалова

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2014. Движение транспорта на отдельных участках развязки на пересечении Бебеля и Технической ...

Дорожную развязку на Бебеля отремонтируют к августу

Движение по улице Бебеля будет перекрыто почти на 10 дней в связи с ремонтом

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2012. Рабочие ЗАО «Уралстрой» приступили к ремонту дублера улицы Бебеля на участке от ...