Следователи проводят проверку из-за схода с рельсов двух полувагонов на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит процессуальную проверку по факту схода с рельсов двух полувагонов грузового поезда.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в минувшую субботу, 17 апреля, при транспортировке локомотивом вагонов на подъездном пути базы «УралТрансЛес» города Серова в сторону станции Филькино сошли с рельсов четыре колесные пары двух полувагонов, груженных лесом. Груз не высыпался, пострадавших нет. В то же время повреждено 10 метров железнодорожного полотна.
На данный момент следователь Нижнетагильского следственного отдела на транспорте опрашивает сотрудников локомотивной бригады. Также устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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