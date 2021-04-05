В Свердловской области отклонили 12,4 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. На 8 апреля жители Свердловской области подали 49 тыс. 105 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 33 тыс. 319 уже одобрены, по 12 тыс. 416 получены отказы.



Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.