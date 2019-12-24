В Свердловской области в январе-марте производство скота и птицы снизилось на 7,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Свердловской области за три месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство скота и птицы снизилось с 63,3 до 58,4 тыс. т (на 7,7%). Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом отмечается, что в сельскохозяйственных организациях падение составило 8% (с 56,5 до 52 тыс. т), а в хозяйствах населения — 6,3% (с 6,3 до 5,9 тыс. т). На том же уровне осталось производство в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 0,5 тыс. т.



А вот производство молока и яиц, наоборот, выросло — на 2,4% (с 185,5 до 189,9 тыс. т) и 1,4% (с 368,9 до 374,1 млн штук) соответственно.