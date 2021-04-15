Продовольственная инфляция в марте на Южном Урале составила 7,5%

УрБК, Челябинск, 19.04.2021. В марте годовая инфляция в Челябинской области составила 5,5%, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Это выше, чем по УрФО (5,3%), но ниже, чем в целом по России (5,8%). При этом в марте темп прироста цен на продовольствие в регионе снизился до 7,5%.



Как сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, уменьшение прироста цен на огурцы и помидоры произошло из-за отмены ограничений на ввоз томатов из стран-поставщиков. Также в розничную сеть начали поступать овощи с юга России. Помимо этого, в регионе второй месяц подряд замедляется годовой рост цен на сахар. Это стало следствием мер правительства РФ по сдерживанию цен на отдельные продукты питания, а также эффекта высокой базы прошлого года, когда жители Южного Урала запасались продовольствием во время режима самоизоляции.



Кроме того, в области сократился прирост цен на муку, хлеб и макароны. Этому послужили стабилизация цен на зерно и соглашение Минсельхоза РФ с регионами о предоставлении субсидий хлебопекарным предприятиям.



Что касается рынка непродовольственных товаров —значительно выросли цены на бензин, газовое моторное и дизельное топливо. Причинами этого стали увеличение ставок акцизов и растущий спрос на нефтепродукты со стороны жителей и бизнеса Южного Урала. Помимо этого, из-за подорожания топлива выросла стоимость услуг маршрутного такси.



В то же время отмечено сокращение годовых темпов прироста цен на услуги связи. Прежде всего это связано с действием эффекта высокой базы прошлого года, когда сотовые операторы повышали цены на архивные тарифы из-за значительного спроса жителей региона, находящихся «на удаленке».