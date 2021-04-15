УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:06

Продовольственная инфляция в марте на Южном Урале составила 7,5%

УрБК, Челябинск, 19.04.2021. В марте годовая инфляция в Челябинской области составила 5,5%, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Это выше, чем по УрФО (5,3%), но ниже, чем в целом по России (5,8%). При этом в марте темп прироста цен на продовольствие в регионе снизился до 7,5%.

Как сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, уменьшение прироста цен на огурцы и помидоры произошло из-за отмены ограничений на ввоз томатов из стран-поставщиков. Также в розничную сеть начали поступать овощи с юга России. Помимо этого, в регионе второй месяц подряд замедляется годовой рост цен на сахар. Это стало следствием мер правительства РФ по сдерживанию цен на отдельные продукты питания, а также эффекта высокой базы прошлого года, когда жители Южного Урала запасались продовольствием во время режима самоизоляции.

Кроме того, в области сократился прирост цен на муку, хлеб и макароны. Этому послужили стабилизация цен на зерно и соглашение Минсельхоза РФ с регионами о предоставлении субсидий хлебопекарным предприятиям.

Что касается рынка непродовольственных товаров —значительно выросли цены на бензин, газовое моторное и дизельное топливо. Причинами этого стали увеличение ставок акцизов и растущий спрос на нефтепродукты со стороны жителей и бизнеса Южного Урала. Помимо этого, из-за подорожания топлива выросла стоимость услуг маршрутного такси.

В то же время отмечено сокращение годовых темпов прироста цен на услуги связи. Прежде всего это связано с действием эффекта высокой базы прошлого года, когда сотовые операторы повышали цены на архивные тарифы из-за значительного спроса жителей региона, находящихся «на удаленке».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.04.2021 Продовольственная инфляция в Свердловской области в марте составила 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области снизилась продовольственная инфляция. В марте годовые темпы ...

17.02.2021 Аналитики ЦБ отмечают ускорение роста цен на бананы, чай и кофе в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе 2021 года выросла на ...

25.03.2019 В феврале в Свердловской области годовая инфляция составила 4,9%

В феврале 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) составила 4,1%, оставшись заметно ниже ...

25.03.2019 В феврале в Свердловской области годовая инфляция составила 4,9%

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2019. В феврале 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) составила ...

04.09.2018 Годовая инфляция на Урале в июле составила 2%

В июле 2018 года годовая инфляция на потребительском рынке регионов Урала ускорилась на 0,2 процентных пункта, как и в ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей19.03.2021Дорогой мусор19.03.2021Бесконтактная революция22.03.2021Малозаметный Урал22.03.2021За лекцию — статья
Архив новостей
Апрель 2021 (410)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18