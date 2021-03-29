Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по размеру выданных в марте потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области в марте 2021 вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (242 тыс. 045 руб.) и составил 289 тыс. 125 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В первую пятерку по среднему размеру выданных в марте этого года потребкредитов попали Москва (565,8 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (424,4 тыс. руб.), Московская область (422 тыс. руб.), Санкт-Петербург (411,1 тыс. руб.), а также Ленинградская область (316,5 тыс. руб.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно в марте 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос средний размер потребительского кредита в Приморском крае (плюс 48,9%), Иркутской (плюс 40,8%) и Омской (плюс 35,9%) областях, а также Алтайском крае (плюс 34,9%).



В целом по стране в марте текущего года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 282,7 тыс. руб., что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (231,3 тыс. руб.). В то же время по сравнению с февралем средний чек потребкредита немного вырос — на 6,8% (в феврале 2021 года — 264,5 тыс. руб.).