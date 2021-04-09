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На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 3,25%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. С 5 по 12 апреля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на картофель выросли на 3,25% (до 38,13 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, выросли цены на глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 3,42%, до 359,45 руб. за кг), морковь (на 3,2%, до 49,02 руб. за кг), карамель (на 1,89%, до 246,34 руб. за кг), свежую белокочанную капусту (на 1,84%, до 24,86 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,49%, до 105,98 руб. за кг), а также на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 1,26%, до 86,24 руб. за литр).

В то же время, согласно данным ведомства, за неделю значительнее всего снизились цены на вареную колбасу (на 3,43%, до 422,93 руб. за кг), сыры сычужные твердые и мягкие (на 2,67%, до 624,05 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,61%, до 162,46 руб. за кг), свежие огурцы (на 2%, до 123,69 руб. за кг), крупу гречневую-ядрицу (на 1,88%, до 107,66 руб. за кг), а также на вермишель (на 1,88%, до 111,99 руб. за кг).

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