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Сегодня, 15:06

Правительство РФ направит 10 млрд рублей на подготовку Екатеринбурга к Универсиаде

Правительство РФ направит 10 млрд руб. на подготовку объектов Екатеринбурга к проведению XXXII Всемирных студенческих игр в 2023 году. Об этом 15 апреля 2021 года сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня правительство направит почти 10 млрд руб. на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики. Предстоит сделать очень многое. Всего потребуется построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов. Важно создать все необходимые условия для участников универсиады и ее гостей», — приводит слова М. Мишустина сайт правительства РФ.

Напомним, что 32-я Универсиада пройдет в Екатеринбурге 8-19 августа 2023 года. Центром проведения соревнований станет спортивная деревня в Новокольцовском районе города. Строительство объектов Универсиады уже началось. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

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