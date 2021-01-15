Продажи подержанных мобильных телефонов в Екатеринбурге за год увеличились на 11%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Продажи подержанных мобильных телефонов в Екатеринбурге в I квартале 2021 года увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в исследовании «Авито». Средняя стоимость телефона в уральской столице за год выросла на 12%, до 7 тыс. 300 руб. В целом по России продажи подержанных мобильных телефонов в I квартале увеличились на 20%. Средняя цена выросла на 17%, до 7 тыс. руб.

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