Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на вакансию, в Екатеринбурге — 4,1. Это заметно ниже, чем в целом по стране — 5,3 резюме на вакансию.
Согласно данным службы исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, комфортный для соискателей уровень конкуренции на рынке труда — это пять-шесть резюме на одну вакансию.
На Среднем Урале наименее высокая конкуренция среди соискателей отмечена в сфере «Госслужба, НКО» — на одну вакансию приходится 0,2 резюме. Средняя предлагаемая зарплата в данной сфере по итогам марта составила 33,8 тыс. руб.
Помимо этого, сферами с низкой конкуренцией среди ищущих работу стали «Медицина, фармацевтика», где на одну вакансию приходится одно резюме, а зарплата составляет 46,4 тыс. руб., а также «ИТ, интернет, телеком», где на одну вакансию приходится 1,4 резюме, а зарплата составляет 48,1 тыс. руб.
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