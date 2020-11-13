«Атомстройкомплекс» начал испытания редкого комбайна для разработки карьеров

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. «Атомстройкомплекс» запустил в Свердловской области испытания редкого для России горного комбайна (майнера) весом 110 т, сообщает пресс-служба компании.



Корпорация направила майнер на карьеры, где добывается известняк, используемый при производстве извести и цемента. Горный комбайн работает следующим образом: майнер снимает слой породы толщиной до 35 см фрезой. Это позволяет получать сырье сразу в том виде, который можно загрузить в мельницу помола.







Как отмечает директор завода «Известь Сысерти» (входит в структуру группы компаний «Атомстройкомплекс») Виктор Ермолаев, использование этого агрегата при разработке недр позволяет отказаться от проведения взрывных работ.



«Такой способ сопряжен с шумом, организация взрыва на карьере требует большой подготовительной работы и согласований. Горный комбайн позволяет не использовать взрывные работы, а разрабатывать карьеры деликатно и экологично, не зависеть от внешних условий», — пояснил В. Ермолаев.







В «Атомстройкомплексе», в свою очередь, напомнили, что недавно под Сысертью был запущен новый цементный завод («АСК Цемент»), что позволяет повысить производительность труда и экологичность. Второе предприятие компании под Сысертью занимается производством извести.



«Сейчас у двух заводов общая производственная база, отсутствуют отходы — сырье потребляется целиком, без остатка; даже воду с карьеров мы не сбрасываем, а очищаем и используем в производстве — для этого построили специальный трубопровод. Применение горного комбайна станет важной точкой роста для формирующегося кластера эко-производства стройматериалов в Сысерти, позволит оптимизировать производственный процесс», — отметили в компании.







В ноябре 2020 года на площадке строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге были представлены планы «Атомстройкомплекса» по созданию нового промышленного кластера под Сысертью. В корпорации отметили, что запуск нового цементного завода дал возможность для развития смежного сервиса — производства сухих строительных смесей, брусчатки, ЖБИ, фасовки и розничной торговли цементом. Это обеспечивает появление новых рабочих мест в малых городах области и рост экономических показателей. К примеру, запуск завода «АСК Цемент» дал региону 150 рабочих мест.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»