Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве торговой сети «А-продукт»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области подала иск о признании ООО «Апродукт» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
Сумма финансовых претензий со стороны ФНС не уточняется. Дату заседания суд к настоящему времени не назначил.
Отметим, ООО «Апродукт» зарегистрировано в 2011 году. Учредителем его, согласно открытым данным, является екатеринбургский бизнесмен Павел Алянич. Ранее компания управляла сетью супермаркетов «А-продукт», однако большая часть сети в 2015-2016 годах была продана. Последний ее магазин закрылся в 2018 году в ТЦ «Аида».
Ранее заявления о банкротстве торговой сети подавали ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» (сумма исковых требований составляла 10 млн 013 тыс. руб.), Алапаевский молочный комбинат и ООО «Компания РЭМ».
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