«Россети Урал» фиксируют случаи нарушения электроснабжения по вине сторонних лиц в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 12.04.2021. Накануне в Центральные электрические сети филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» поступил сигнал о технологическом нарушении в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ «Шагол — КПД» в поселке Шагол в пригороде Челябинска.
Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, прибывший на место персонал Центральных электросетей обнаружил, что при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ краном-манипулятором в охранной зоне линии электропередачи 110 кВ произошло приближение на недопустимо близкое расстояние к проводу. Водитель крана 1965 года рождения попал под напряжение и получил ожоги, он доставлен в больницу.
Отмечается, что в Центральных электрических сетях филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» работает специальная комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшедшего.
Помимо этого, в компании уточняют, что несанкционированные работы в данной охранной зоне проводились сторонней организацией несмотря на неоднократные предупреждения энергетиков о необходимости соблюдения правил поведения и правил выполнения работ в охранных зонах энергообъектов в контуре ответственности филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».
«Только за последние две недели на территории Челябинской области произошло несколько случаев нарушения электроснабжения по вине сторонних лиц. С какой бы целью сторонние лица или организации ни вели действия в непосредственной близости к энергообъектам, они, прежде всего, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей — линии электропередачи находятся под напряжением. Кроме этого, противоправные действия в охранных зонах могут привести к нарушению электроснабжения и массовым отключениям электроэнергии в жилых районах и социально значимых учреждениях», — говорится в сообщении.
Энергетики «Россети Урал» вновь обращаются к руководителям предприятий и организаций, частным лицам с просьбой уделять особое внимание вопросу безопасного производства работ в охранных зонах линий электропередачи, правил поведения вблизи объектов электросетевого комплекса.
В компании также просят жителей Челябинской области, ставших свидетелями подобных случаев, звонить по номерам: 8-800-2501-220, 8-800-220-0-220.
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Энергетики «Свердловэнерго» оперативно возобновили подачу электроэнергии жителям ...24.02.2021 «Россети Урал» — «Челябэнерго» задействовали дополнительные силы для восстановления электроснабжения, прерванного непогодой
УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Все подразделения челябинского филиала компании «Россети Урал» переведены в особый режим ...22.09.2020 Энергетики компании «Россети Урал» обеспечили электроснабжение двух объектов телевещания на Южном Урале
УрБК, Челябинск, 22.09.2020. Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» ...20.08.2020 Энергетики компании «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения почти 50 тыс. жителей Челябинской области
УрБК, Челябинск, 20.08.2020. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения 49 ...25.07.2020 «Россети Урал» восстановили энергоснабжение северо-западных районах Челябинска
УрБК. Челябинск. 25.07.2020. Энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго»в 11:00 восстановили электроснабжение в ...