«Россети Урал» фиксируют случаи нарушения электроснабжения по вине сторонних лиц в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 12.04.2021. Накануне в Центральные электрические сети филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» поступил сигнал о технологическом нарушении в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ «Шагол — КПД» в поселке Шагол в пригороде Челябинска.



Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, прибывший на место персонал Центральных электросетей обнаружил, что при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ краном-манипулятором в охранной зоне линии электропередачи 110 кВ произошло приближение на недопустимо близкое расстояние к проводу. Водитель крана 1965 года рождения попал под напряжение и получил ожоги, он доставлен в больницу.



Отмечается, что в Центральных электрических сетях филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» работает специальная комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшедшего.



Помимо этого, в компании уточняют, что несанкционированные работы в данной охранной зоне проводились сторонней организацией несмотря на неоднократные предупреждения энергетиков о необходимости соблюдения правил поведения и правил выполнения работ в охранных зонах энергообъектов в контуре ответственности филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».



«Только за последние две недели на территории Челябинской области произошло несколько случаев нарушения электроснабжения по вине сторонних лиц. С какой бы целью сторонние лица или организации ни вели действия в непосредственной близости к энергообъектам, они, прежде всего, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей — линии электропередачи находятся под напряжением. Кроме этого, противоправные действия в охранных зонах могут привести к нарушению электроснабжения и массовым отключениям электроэнергии в жилых районах и социально значимых учреждениях», — говорится в сообщении.



Энергетики «Россети Урал» вновь обращаются к руководителям предприятий и организаций, частным лицам с просьбой уделять особое внимание вопросу безопасного производства работ в охранных зонах линий электропередачи, правил поведения вблизи объектов электросетевого комплекса.



В компании также просят жителей Челябинской области, ставших свидетелями подобных случаев, звонить по номерам: 8-800-2501-220, 8-800-220-0-220.