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На Среднем Урале с 10 по 16 апреля ожидается аномально жаркая погода

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. По данным синоптиков, на территории Свердловской области с 10 по 16 апреля установится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в связи с этим населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем.

В ведомстве призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. В том числе — не выжигать траву, не разводить костры в ветреную погоду, не бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю и другое.

«Если вы стали очевидцем пожара, не будьте равнодушными, позвоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 — или единому номеру вызова экстренных служб — 112. Помните, оперативный вызов спасателей поможет минимизировать последствия пожара», — говорится в сообщении.

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