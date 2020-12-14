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Свердловская прокуратура требует от компании «Челябэнергострой» обеспечить сохранность ансамбля «Угловой дом» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Прокуратура Свердловской области через суд добивается возложения обязанности на собственника ансамбля «Угловой дом», расположенного по адресу ул. Чапаева, 1 в Екатеринбурге, принять меры по поддержанию объекта культурного наследия в надлежащем состоянии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга с привлечением специалистов Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проведена проверка информации о ненадлежащем состоянии ансамбля «Угловой дом», являющегося частью объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба М. А. Курова».

«Прокуратурой установлено, что объекты культурного наследия, входящие в состав усадьбы, находятся в ненадлежащем состоянии, содержатся с нарушением требований законодательства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В частности, в сравнении с фотофиксацией от декабря 2019 года во внешнем облике фасадов объекта культурного наследия визуально определяется: увеличение крена цоколя, трещины в местах примыкания цоколя к стене северного фасада, увеличение искривления стен по горизонтали и уклона по вертикали стены северного фасада. Также на памятнике фиксируются новые участки отслоения окрасочного слоя, обрушения штукатурного слоя, наблюдается намокание части северного фасада в уровне карниза, следы ремонта окрасочного слоя фасада.

«ООО «Челябэнергострой» — собственник объекта культурного наследия — на протяжении длительного периода не исполняет обязательства и не принимает меры по поддержанию объекта культурного наследия в надлежащем состоянии. В целях исключения разрушения или утраты объекта культурного наследия прокуратура обратилась в суд с иском об обязании собственника провести противоаварийные и консервационные мероприятия на объекте в срок до 1 ноября 2021 года», — рассказали в прокуратуре.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушения законодательства находятся на контроле прокуратуры района, уточняет пресс-служба свердловской прокуратуры.

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