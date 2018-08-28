На Южном Урале «Александринскую горно-рудную компанию» оштрафовали на 260 тыс. рублей из-за травмирования рабочего

УрБК, Челябинск, 09.04.2021. Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование тяжелого несчастного случая, который произошел 2 марта этого года в АО «Александринская горно-рудная компания» (АО «АГК»), расположенном в Челябинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, несчастный случай произошел в руднике «Чебачье» на горизонте 390 метров при попытке посадки в клеть ствола «Скипо-Клетьевой» слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования. В результате этого он получил удар в область головы неустановленным предметом, упавшим с высоты и причинившим тяжелую черепно-мозговую травму.
По итогам расследования комиссия предположила, что упавшим предметом был кусок льда, образовавшийся на стенах верхних горизонтов шахты ствола.
«Установлено, что в нарушение Регламента технологических производственных процессов эксплуатации шахтных подъемов на руднике «Чебачье» ствол своевременно не осматривался и не были приняты меры по борьбе с его обледенением», — говорится в сообщении.
В результате АО «АГК» и три должностных лица предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 260 тыс. руб. по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.
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