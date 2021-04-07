Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 09.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 6 коп., до 77,17 руб., курс евро — на 16 коп., до 91,78 руб.