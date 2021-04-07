Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 09.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 6 коп., до 77,17 руб., курс евро — на 16 коп., до 91,78 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2021 года. Курс долл. ...05.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 05.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2021 года. Курс долл. ...02.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 02.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2021 года. Курс долл. ...01.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 01.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2021 года. Курс долл. ...18.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2021 года. Курс долл. ...