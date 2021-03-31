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Екатеринбургская гордума утвердила изменения в структуре администрации города

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы на внеочередном заседании утвердили изменения в структуре администрации муниципалитета, предложенные главой города Алексеем Орловым.

Сам документ, по сути, состоит из двух блоков. Так, предлагается изменить наименования некоторых должностей муниципальной службы, а также упразднить и преобразовать ряд органов администрации города.

В частности, в администрации Екатеринбурга предлагается создать департамент социальной и молодежной политики за счет слияния комитета социальной политики и комитета по молодежной политике. Вносимые изменения в структуру администрации муниципалитета не предполагают сокращение штата сотрудников.

Принятие документа прошло без широкого обсуждения на заседании думы.

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