Екатеринбургская гордума утвердила изменения в структуре администрации города

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы на внеочередном заседании утвердили изменения в структуре администрации муниципалитета, предложенные главой города Алексеем Орловым.



Сам документ, по сути, состоит из двух блоков. Так, предлагается изменить наименования некоторых должностей муниципальной службы, а также упразднить и преобразовать ряд органов администрации города.



В частности, в администрации Екатеринбурга предлагается создать департамент социальной и молодежной политики за счет слияния комитета социальной политики и комитета по молодежной политике. Вносимые изменения в структуру администрации муниципалитета не предполагают сокращение штата сотрудников.



Принятие документа прошло без широкого обсуждения на заседании думы.