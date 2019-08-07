Правительство РФ может установить новый критерий бедности

УрБК, Москва, 07.04.2021. В правительстве РФ рассматривают вопрос об установлении нового критерия уровня бедности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина.



По его словам, это связано с установлением нового порядка определения прожиточного минимума.



«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели», — сказал А. Кудрин.



Ранее он сообщал, что Счетная палата России внесла в правительство РФ план по снижению уровня бедности. По оценке Алексея Кудрина, добиться двукратного снижения бедности можно к 2030 году.