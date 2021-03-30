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Свердловские аграрии нарастили объем заимствований в сельхозкооперативах в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Свердловские аграрии в 2020 году заняли в сельхозкооперативах (СКПК) 676 млн руб., что в 1,5 раза больше уровня предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Такие займы расходуются на проведение сезонных работ, закупку семян и кормов для животных, топлива и материалов.

«Развитию СКПК в области способствуют федеральные и региональные программы господдержки по развитию агропромышленного комплекса. По ним кооперативы получают из бюджета возмещение процентных ставок по займам для фермеров и крестьян или по целевым займам, например, на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства. Это позволяет пайщикам СКПК оформлять займы по ставкам, которые сравнимы с банковскими. Процент по ним может составлять от 7,5% до 12%», — комментирует заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.

На начало 2021 года в Свердловской области действует 8 СКПК. Они объединяют 246 пайщиков: сельхозпроизводителей, крестьян и фермеров.

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