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Компания Брусника открыла в Екатеринбурге новое производство дерево-алюминиевых окон

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Брусника и Vert Pro запустили в Екатеринбурге производство дерево-алюминиевых окон мощностью 2,5 тыс. кв. метров в месяц. Первым городом, где начали использовать конструкции, стал Новосибирск. В дальнейшем технология будет масштабирована на все проекты компании.

Как сообщает пресс-служба застройщика, окна, произведенные в Екатеринбурге, будут оборудованы в новосибирском квартале «На Никитина» и жилом районе «Пшеница».

«Стратегия Брусники предполагает интеграцию важных производственных процессов. Это позволяет контролировать их качество, влиять на себестоимость и срок реализации проектов. В 2020 году мы запустили программу объемом почти 10 млрд руб., которая рассчитана на пять лет и предполагает, в частности, запуск мобильных фабрик, лабораторий и мусороперерабатывающих цехов, масштабную закупку техники, опалубки и открытие собственных участков подрядных работ. Организация в Екатеринбурге линии по производству дерево-алюминиевых окон — часть данной программы. В планах — реализация подобных проектов в других городах», — рассказали в пресс-службе застройщика.

Компания Брусника открыла в Екатеринбурге новое производство дерево-алюминиевых окон

Внутренняя часть новых окон сделана из хвойных пород дерева. Этот материал отличается высокой экологичностью, долговечностью и тактильно более приятен, нежели пластик. Кроме того, он расширяет спектр вариантов отделки (за счет возможности придать дереву практически любой цвет и сохранить его рельеф). Окна будут выполнены из сосны и покрыты краской немецкого производства.

Алюминиевый внешний профиль защищает конструкцию от негативного воздействия ультрафиолета и осадков, устойчив к перепадам температуры. Для того чтобы придать контуру окна лаконичный вид, профиль крепится на специальные клипсы. Вся фурнитура заказывается на фабрике в Германии.

Межоконная прослойка обеспечивает вентиляцию и защищает дерево от грибка и плесени.

Компания Брусника открыла в Екатеринбурге новое производство дерево-алюминиевых окон

«В любом проекте на окна приходится от 7% до 12% бюджета. При этом основные затраты (около 80%) связаны с гарантийным ремонтом. Наша задача — свести их к минимуму. Именно поэтому мы решили перейти на дерево-алюминиевые конструкции. Они считаются вершиной мировой практики. На данный момент ничего технически более совершенного не придумано. Ранее подобные решения использовали только в проектах элитного класса, мы же намерены сделать их применение обычной практикой», — утверждают в пресс-службе компании.

Для новых окон также характерны высокие звукоизоляционные теплоизоляционные качества. Благодаря технологичности изготовления и использованию износостойких материалов, срок службы конструкций сопоставим с жизненным циклом здания, уточнили в компании Брусника.

Фото предоставлены пресс-службой компании Брусника

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