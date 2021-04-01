В Свердловской области выявлено 127 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 апреля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 83 тыс. 457 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 7 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 791. За сутки из больниц выписано 140 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 76 тыс. 878 человек.
В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 294 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 606 тыс. 162 человека. За сутки зарегистрировано 374 летальных случая (всего 101 тыс. 480), выздоровели 9 тыс. 445 человек (всего 4 млн 229 тыс. 480).
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