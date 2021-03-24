«Эксперт РА»: Российская экономика не сможет вернуться к докризисному уровню в 2021 году

УрБК, Москва, 06.04.2021. Ключевые макроэкономические показатели регионов РФ не смогут вернуться к докризисному уровню в 2021 году, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».



«После потрясений 2020 года в текущем году экономика начнет восстанавливаться, но ожидать роста к уровню 2019 года в сопоставимых условиях не придется. На выздоровление сфер розничной торговли и услуг потребуется время, так как еще не все введенные ограничения сняты», — говорится в сообщении.



Аналитики отмечают, что агрегированный дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 года превысил 700 млрд руб. Совокупный долг субъектов за год вырос до 2,5 трлн руб.



Ранее стало известно, что Свердловская область занимает второе место среди регионов России по размеру государственного долга.



На 1 марта госдолг региона составлял 120 млрд 898 млн руб. Из них 66 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги, 19,8 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии.