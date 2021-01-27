Потребление говядины в РФ достигло десятилетнего минимума в 2020 году

УрБК, Москва, 06.04.2021. Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн т, что стало минимальным за последние десять лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.



По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, спрос на говядину снижается второй год подряд. Такая динамика связана с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.



Но А. Дальнов уточняет, что по итогам 2021 года возможен рост потребления говядины из-за восстановления спроса и открытия сегмента HoReCa.



Тенденцию подтверждает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.



По словам С. Юшина, в условиях ограничений в связи COVID-19, перехода на удаленный режим работы и неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Заметное количество говядины приходится на сегмент HoReCa, сократившийся в 2020 году.