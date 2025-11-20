Производство молока в России оказалось на грани стагнации

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В России отрасль производства молока оказалась фактически в состоянии стагнации. Об этом сообщила директор Молочного союза России Людмила Маницкая на Молочном форуме в Екатеринбурге.

По ее словам, с 2016 года рост объемов производства был чисто символическим, а в последние годы рынок близок к стагнации из-за массового закрытия крестьянских хозяйств. За последние пять лет число фермеров сократилось на 30%, что негативно сказалось на общем объеме производства.

За девять месяцев 2025 года сельхозорганы увеличили производство на 3,2%, или на 500 тыс. тонн, по сравнению с прошлым годом. Однако в крестьянских хозяйствах производство снизилось на 7%, или на 100 тыс. тонн. В подсобных хозяйствах надои уменьшились на 580 тыс. тонн за тот же период. В результате за девять месяцев текущего года общее производство молока снизилось.

Поголовье дойного скота также сокращается. В сельхозорганизациях с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года поголовье уменьшилось на 100 тыс. голов, в подсобных хозяйствах — на 200 тыс. голов. Причины этого сокращения не были названы.

Советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова отметила, что из-за санкций в страну перестали завозить племенных животных. Если в 2022 году было импортировано 100 тыс. голов, то в этом году — всего 42. При этом готовых решений для разведения отечественных пород, способных давать высокие надои, пока нет.

Л. Маницкая считает, что для смягчения последствий сокращения поголовья необходимо увеличить субсидии для конечных потребителей. Однако на данный момент ситуация с господдержкой производителей оставляет желать лучшего.