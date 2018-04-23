Нарек Спартакян: Нужно наводить мосты между Арменией и Уралом

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил почетный консул Республики Армения в Екатеринбурге Нарек Спартакян.



— Нарек Спартакович, Армения сегодня одна из немногих стран, открытых для российских туристов. Как вы оцениваете уровень туризма, существовавший до ковидных ограничений и перспективы туристического потока из Екатеринбурга в Армению в будущем?



— Давайте начнем с недавней истории. Зимой 2019-2020 годов Армения вышла на одно из первых мест по популярности среди российских туристов. Провести новогодние и рождественские праздники в нашей стране решили десятки тысяч россиян. Из Москвы в Ереван отправлялось до 20 рейсов в день, и все они были заполнены. Из Екатеринбурга «Уральские авиалинии» летали три раза в неделю. Интерес к Армении был огромным и постоянно рос.



На начало 2020 года туристические перспективы региона мы оценивали положительно. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Международное сообщение фактически прервалось. Но сейчас ситуация постепенно налаживается.



Вот уже два месяца как границы между нашими странами вновь открыты. Восстановлено авиационное сообщение. Из Екатеринбурга в Ереван регулярно летают чартерные авиарейсы авиакомпаний «Армения», «Уральские авиалинии». К ним присоединяется NordWind. И если на первых рейсах мы видели в основном этнических армян, возвращавшихся домой или летевших к родственникам, то сейчас туристический поток восстанавливается.



— Как осуществляется эпидемиологический контроль при пересечении границы с Арменией?



— Все очень просто и гуманно. Необходим свежий отрицательный ПЦР-тест, сделанный в России. Если его нет, то тест можно сделать в аэропорту Еревана сразу по прибытии. Это просто и быстро.



— Что интересует российских туристов в Армении?



— Причин для такого интереса несколько. Во-первых, уже более пяти лет Армения является членом Евразийского экономического союза. А это означает удобство для перемещения: для поездки в Армению не нужна не только виза, но даже загранпаспорт — можно лететь по внутреннему российскому. Никакие ограничения, наложенные на ряд граждан России по посещению зарубежных стран — в первую очередь это касается госслужащих, силовиков, сотрудников правоохранительных органов — на Армению не распространяются. Нет языкового барьера — русский язык прекрасно понимают все.



Во-вторых, туризм в Армению во многом гастрономический. Наша страна известна прекрасными продуктами, вином и коньяком. Армения насыщена общепитом — колоритными ресторанами, где можно, приехав, съесть все местного приготовления, вплоть до молока. К тому же в Армении сейчас стали проводить много таких интересных мероприятий, как винные дни, марафоны, дегустации, которые также привлекают туристов.



В Армении много достопримечательностей — как исторических, таких как древние храмы, так и современных, таких как построенная швейцарцами канатная дорога «Крылья Татаева», которая считается самой длинной в мире — 5 км ее протяженность. Не стоит забывать и о прекрасной природе. Армения — это горы и горные долины, реки и озера, очень красивые места, которые никого не оставят равнодушными. В Армении особый климат, особенно в Ереване. Это один из самых солнечных городов мира: 97-98% дней в году — это солнечные дни. Даже если прошел дождь, через два часа его как будто и не было. Даже в жаркие летние месяцы вечером в городе не жарко: как только перестает светить солнце, с гор спускается прохладный воздух и создает комфортную атмосферу, идеальную для вечернего променада.



К тому же Армения очень компактная страна. Взяв автомобиль в Ереване, до любой точки страны можно добраться буквально за пару часов. Столько же времени, например, до Тбилиси. Когда откроют сухопутную границу с Грузией (надеюсь, это произойдет очень скоро), прилетев в Ереван на неделю, можно вполне успеть посетить оба этих города. Это очень удобно.



— Насколько быстро идет восстановление туристического потока?



— Не скажу, что восстановление идет быстро, но рост заметный. У нас в консульстве есть call-центр, в который звонят как граждане Армении на Урале, так и просто свердловчане, уральцы, которые интересуются туризмом. И мы видим, что интерес нарастает, готовность ехать в Ереван есть.



Но есть и останавливающие факторы, прежде всего — опасения эпидемиологического характера. Никто не знает, как будет вести себя коронавирус, не начнется ли третья волна заражений. Но в целом мы надеемся, что уже к маю-июню произойдет серьезная туристическая активизация. И наше консульство будет этому содействовать.



Мы уже проводим переговоры с Уральской ассоциацией туризма. Очень тесно сотрудничаем с авиакомпаниями, продвигаем их чартерные рейсы в своих социальных сетях, пишем об этом, чтобы поддержать перевозчиков, чтобы они не летали в убыток.



— Есть ли туристические компании, которые организуют туры в Армению из Екатеринбурга?



— Насколько я знаю, пока на рынке никто готового продукта в виде туров в Армению не предлагает. Но думаю, для туризма в Армении это и не обязательно. Это не Египет и не Турция, где работает система all inclusive и все ориентировано на пляжный отдых. Армению больше посещают люди, которые хотят, чтобы было удобно, комфортно, можно было говорить на родном языке, а также те, кто хочет посетить исторические достопримечательности, музеи. Кто-то просто приезжает на выходные — покушать, выпить, погулять: раньше так летать было очень удобно. Страна в этом плане веселая, ограничений нет. Ресторанов, летних кафе — всего хватает.



— Насколько сейчас в Армении развита индустрия гостеприимства, если говорить об отелях, сдаче в аренду жилья и организации экскурсий?



— Вся инфраструктура гостеприимства развита замечательно. Работают гостиницы, можно без проблем снять квартиру или апартаменты на любой срок. Очень развит прокат автомобилей. Нет никаких проблем с гидами и организацией экскурсий. Причем данные услуги очень доступны.



Можно забронировать и прилететь, а можно просто выйти на улицу и все найти без особых сложностей и бюрократии. Здесь все намного проще и доступнее, как бы ни складывалась ситуация с валютой. Во многих магазинах даже принимают российские рубли.



— Одно из основных направлений вашей деятельности — поддержка граждан Армении, приезжающих в Россию, в том числе чтобы работать. Как на них сказался кризис? Как обстоят дела сейчас: едут ли люди из Армении сюда на работу, а те, кто хочет вернуться домой, имеют ли такую возможность?



— Конечно, поддержка таких людей и содействие им — это одна из наших основных задач, и мы внимательно следим за этими процессами. Год назад, когда границы закрылись, мы наблюдали массовый отъезд граждан Армении домой. Никто не понимал, насколько затянется локдаун в России, все опасались остаться здесь без работы и без средств к существованию. Очень много к нам обращались граждане, которые работали в точках общепита поварами: вплоть до того, что мы их отправляли за свой счет, потому что у них просто в одночасье пропала работа.



Сейчас ситуация меняется. С 1 февраля границы открыты, и мы видим полные самолеты. В первую очередь летят люди, которые уже имеют здесь контакт, приглашение, определенный контракт. Это водители техники и спецтехники, профильные специалисты, занятые в строительстве, работники общепита — повара, официанты. Приезжать, чтобы найти себе что-нибудь, в сегодняшней ситуации не самое лучшее решение.



Тем не менее определенный прирост есть. Люди приезжают, работают, на сегодняшний день ничто им не мешает, никаких ограничений нет. Думаю, с появлением российской вакцины Россия как направление пользуется доверием и внушает уверенность гражданам Армении. Поэтому все, кто связывал свою жизнь с трудовой деятельностью в РФ, вернутся сюда и продолжат работать.



— Где сейчас основные пункты взаимодействия России, в частности Уральского региона, и Армении в экономической сфере?



— Если говорить об Уральском регионе, в 2018 году закончилось действие соглашения об экономическом взаимном сотрудничестве. И самое первое и важное, чем мы занимались с того момента, как в 2018 году я был назначен почетным консулом Армении в Екатеринбурге, — это продление данного договора. Перед нами стояла задача не просто возобновить его, но дать новую жизнь. Уже два года мы работаем в этом направлении, не останавливались даже во время пандемии в плане реализации данного документа. И соглашение будет подписано между министерством экономики Армении и правительством Свердловской области, сейчас все стадии согласования прошли. Скорее всего, это произойдет в рамках приезда армянской делегации на «Иннопром» или, возможно, посещения Еревана делегацией Свердловской области.



Также мы провели во время пандемии видеофорум между министерством экономики Армении и министерством международных экономических связей правительства Свердловской области. В нем принимала участие торгово-промышленная палата, мы пригласили наших коллег из «Сима-ленда», «Галамарта» — представителей бизнеса. Итогом стал рост импорта товаров из Армении.



И мы продолжаем это направление: к нам обращаются сети, магазины, торговые комплексы с интересом к продуктам из Армении, и мы оперативно находим контакты, предложения, связываем их. Потом мы еще и контролируем эти связи: звоним и спрашиваем, довольны ли, нужна ли помощь. Эти мосты между бизнесом Свердловской области и Армении не были построены, не были налажены — их нужно возводить сегодня.



Кто-то долго думал, что Армения — это далеко и сложная логистика. Но 3 тыс. км до Екатеринбурга для нескоропортящихся товаров — это не слишком большая дистанция. Играет роль и простое оформление документов в рамках ЕврАзЭС. В целом практически все производители Армении имеют представителей, дистрибьюторов в Российской Федерации, что облегчает доставку товаров.



Мы открыты для любых организаций Свердловской области: они могут позвонить, встретиться лично со мной и сказать, что им интересно. С нашей стороны не бывает бюрократических проволочек — оперативно устанавливаем связь, работаем и с министерством экономики Армении: у них большая база контактов, кто и что производит.



— Какие основные группы товаров экспортируются из Армении в Россию?



— В первую очередь это продукты питания: минеральная и питьевая вода, вино, коньяки и другая алкогольная продукция, кондитерские изделия. В магазинах Екатеринбурга уже появились товары таких армянских компаний, как GrandCandy, Ереванская шоколадная фабрика, и мы к этому приложили тоже немало усилий. Также это чайная продукция, орехи, сухофрукты. Очень востребована армянская табачная продукция.



При этом нужно понимать, что товары из Армении — это не низкий ценовой сегмент, а средний и выше. Но они имеют свое место на полках свердловских магазинов и свой спрос.



Фото предоставлено почетным консульством Республики Армения в Екатеринбурге