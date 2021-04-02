Квартиры на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила с начала года подорожали на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила достигла 37 тыс. 106 руб., говорится в исследовании портала «Мир квартир».
По итогам I квартала 2021 года квартиры в уральском городе подорожали на 3,1%.
Отметим, что в среднем по стране (учитывались данные в 70 городах РФ) жилье на вторичном рынке прибавило в цене 3%.
«В январе-марте этого года мы наблюдали отголоски потребительского бума 2020 года. На первичном рынке пока продолжает действовать льготная ипотека и растут цены, и «вторичка», как всегда, с некоторым лагом догоняет новостройки», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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