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Квартиры на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила с начала года подорожали на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила достигла 37 тыс. 106 руб., говорится в исследовании портала «Мир квартир».

По итогам I квартала 2021 года квартиры в уральском городе подорожали на 3,1%.

Отметим, что в среднем по стране (учитывались данные в 70 городах РФ) жилье на вторичном рынке прибавило в цене 3%.

«В январе-марте этого года мы наблюдали отголоски потребительского бума 2020 года. На первичном рынке пока продолжает действовать льготная ипотека и растут цены, и «вторичка», как всегда, с некоторым лагом догоняет новостройки», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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