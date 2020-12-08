Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на возведение внутриквартальных проездов в квартале № 12

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило тендер на строительство внутриквартальных проездов в квартале № 12.



Предмет тендера — право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных проездов в квартале № 12 в планировочном районе «Академический» Екатеринбурга с комплексной поставкой материалов.



Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры, а также на электронной торговой площадке В2В-center под № 2622706.



Дата и время окончания приема заявок: 19 апреля 2021 года в 09.00 местного времени.