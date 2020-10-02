Перевозки пассажиров на СвЖД в марте снизились на 3,1%

В марте 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 1,9 млн пассажиров, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба СвЖД.



Перевозки пассажиров поездами дальнего следования за год сократились на 19,1% (до 400 тыс. человек), пригородными составами — на 0,1% (до 1,5 млн человек).



По итогам I квартала 2021 года на сети СвЖД было отправлено 5 млн пассажиров. Это на 18,8% меньше уровня января-марта 2020 года.