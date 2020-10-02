УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:04

Перевозки пассажиров на СвЖД в марте снизились на 3,1%

В марте 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 1,9 млн пассажиров, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба СвЖД.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования за год сократились на 19,1% (до 400 тыс. человек), пригородными составами — на 0,1% (до 1,5 млн человек).

По итогам I квартала 2021 года на сети СвЖД было отправлено 5 млн пассажиров. Это на 18,8% меньше уровня января-марта 2020 года.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 12:03 Перевозки пассажиров на СвЖД в марте снизились на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В марте 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено ...

02.10.2020 Пассажирские перевозки в сентябре на СвЖД снизились на 15%

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2020. В сентябре 2020 года перевозки пассажиров с вокзалов и станций Свердловской железной ...

03.09.2020 Перевозки пассажиров на сети СвЖД в январе-августе сократились на 26%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В августе 2020 года на инфраструктуре Свердловской железной дороги (СвЖД) перевезено ...

03.04.2020 Пассажирские перевозки дальнего следования на СвЖД сократились на 4,6%

В марте 2020 года пассажирские перевозки с вокзалов и станций Свердловской железной дороги в дальнем следовании ...

03.04.2020 Пассажирские перевозки дальнего следования на СвЖД сократились на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2020. В марте 2020 года пассажирские перевозки с вокзалов и станций Свердловской железной ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки03.03.2021Высокотехнологичный кризис05.03.2021Забытый «Мотив»
Архив новостей
Апрель 2021 (58)
Март 2021 (738)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18