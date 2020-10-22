Регламентирование архитектуры

Профессиональное сообщество Екатеринбурга обсуждает возможность применения в уральской столице объемно-пространственного регламента (ОПР) — свода правил, определяющих архитектурно-градостроительную концепцию развития территорий.



Обсуждение методологии ОПР, разработанной для трех тестовых территорий в Екатеринбурге, состоялось 31 марта. В нем приняли участие представители муниципалитета, правительства Свердловской области, застройщики, архитекторы и урбанисты. В качестве тестовых территорий администрацией города были выбраны: квартал в центре города с дореволюционной застройкой, квартал с застройкой советского периода и новые кварталы.



Как было сказано на онлайн-встрече, ОПР представляет собой свод правил, определяющих разнообразные требования к застройке территорий. В том числе регламент может определять требования к высоте зданий, их архитектуре, плотности застройки на той или иной территории города, а также требования к параметрам открытых общественных пространств и множество других.



Разработкой методологии для трех тестовых территорий занималась консалтинговая компания «КБ Стрелка». Подобные регламенты сейчас используются в Калининграде, Саратове, Владивостоке и других городах.



Как рассказала директор проектов «КБ Стрелка» Екатерина Гончарова, ОПР может стать документом, который позволит контролировать параметры застройки территорий, но в то же время предоставить больше возможностей для архитекторов и застройщиков. Для различных территорий в «КБ Стрелка» предлагают разные концепции их развития.



«Методология основана на Стандарте комплексного развития территорий. Ее особенностью является то, что зонирование основано не на функциональном подходе, а учитывает сложившиеся типы городской среды и ставит их в основу подхода регулирования застройки. Помимо этого, в ОПР большое внимание уделяется типам общественных пространств, и на пересечении всех этих характеристик формируются требования к застройке», — рассказала Е. Гончарова.



В рамках представленной методологии для Екатеринбурга специалисты «КБ Стрелка» предложили соблюсти несколько принципов гармоничного соседства новой и сложившейся застройки — новые и уже построенные здания должны быть одного масштаба и составлять гармоничный архитектурный фронт улицы. Принципа разнообразия предложено достигать за счет функциональной гибкости застройки и строгости к пространственным характеристикам.



Как уточнили представители «КБ Стрелка» и организаторы мероприятия, регламент проходит обсуждение, а комплекс требований, который будет прописан в документе, предлагается определить при участии всех представителей профессионального сообщества строительной отрасли Екатеринбурга.



Первые впечатления от предложенной методологии ОПР для развития территорий в Екатеринбурге были неоднозначными. Против каких-либо изменений «правил игры» на рынке выступили застройщики.



В частности, президент Уральской гильдии строителей Вячеслав Трапезников заявил, что система нормативов всех видов и юридического регулирования, и экономического сегодня «бесконечна жестока на провинциальном рынке».



«Обсуждать дополнительное регулирование, при этом регулирование настолько детальное, где прописываются типы фасадов, цвета фасадов, этажность, которую предлагается вернуть к советской застройке, это абсолютно неприемлемо! Это разрушит экономику всей деятельности застройщиков», — считает В. Трапезников.



Представители общественности и урбанисты в большей части пришли к выводу, что в целом регламент заслуживает внимания, но требует дальнейших коррективов.



По мнению присутствовавшего на мероприятии екатеринбургского архитектора Евгения Волкова, с предложенным регламентом можно работать.



«Мне кажется, что регламент представляет собой не дополнительные ограничения и регламентацию вместо согласования. То есть дается некий набор правил, они могут быть более или менее жесткими. Важно то, что если эти правила выполнены, то согласовывать ничего не нужно», — сказал Е. Волков.



Заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры Уральского архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) Сергей Санок предложил привлечь к обсуждению ОПР более широкий круг специалистов, но в целом высказал мнение, что установление неких «правил игры» это хорошо.



«Согласен, что регламенты — это правила игры, и согласен с тем, что к разработке регламента мы должны подходить очень серьезно и рассматривать не только архитектурные задачи, но и задачи развития города. Развитие города невозможно без развития бизнеса, в том числе строительного. Мне кажется, что в разработке этих регламентов должны принимать участие те люди, которые могут и будут определять развитие города не только архитектурное, а в принципе развитие города», — сообщил С. Санок.



Как прозвучало на онлайн-встрече, обсуждение объемно-пространственного регламента будет продолжено.



УрБК будет следить за развитием событий.