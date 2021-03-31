Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска составляет 43,6 тыс. рублей за кв. метр

Средняя стоимость жилья в новостройках Челябинска превысила 54 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила с начала года не ...

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Нижнего Тагила составляет 36 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Челябинск, 28.12.2020. Средняя цена предложения в строящихся домах Челябинска (за исключением элитного сегмента) ...

В Челябинске квартиры на вторичном рынке с начала года подешевели на 1,8%

УрБК, Челябинск, 13.07.2020. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Челябинска в I полугодии 2020 года ...