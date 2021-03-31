Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска составляет 43,6 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Челябинск, 02.04.2021. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска достигла 43 тыс. 622 руб., говорится в исследовании портала «Мир квартир».
По итогам I квартала 2021 года квартиры в столице Южного Урала подорожали на 3,7%.
Отметим, что в среднем по стране (учитывались данные в 70 городах РФ) жилье на вторичном рынке прибавило в цене 3%. В лидерах роста — Сургут (плюс 9,3%), Якутск (плюс 9,1%), Казань (плюс 9%). В «хвосте» рейтинга — Архангельск (минус 6,4%), Махачкала (минус 5,5%) и Чита (минус 4,6%).
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