Жительница Екатеринбурга отсудила более 230 тыс. рублей у «Свердловскавтодора» за повреждение автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Жительница Екатеринбурга через суд взыскала с АО «Свердловскавтодор» более 230 тыс. руб. за повреждение автомобиля опрокинутым водоналивным баком.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в октябре 2019 года заявительница на своем автомобиле Toyota Altezza попала в ДТП в Екатеринбурге на ул. Березовой. Она столкнулась с водоналивным баком, лежащим на проезжей части.



Выяснилось, что во время происшествия АО «Свердловскавтодор» вело в районе улицы Березовой строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы, а участок стройки был огорожен водоналивными барьерами, один из которых не был заполнен демпфирующим материалом, из-за чего и был опрокинут.



Женщина обратилась с исковым заявлением в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с ответчика АО «Свердловскавтодор» в счет возмещения ущерба 259 тыс. 176 руб., расходы на услуги специалиста — 5 тыс. руб. и госпошлину 5 тыс. 792 руб.



Решением суда исковые требования были удовлетворены. Однако ответчик принес апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой настаивал на несоразмерности взысканной суммы восстановительного ремонта. АО «Свердловскавтодор» посчитало справедливой с учетом износа автомобиля сумму в 50 тыс. руб.



В итоге облсуд изменил решение нижестоящей инстанции, взыскав с ответчика в возмещение ущерба от ДТП 228 тыс. 500 руб., расходы по оплате услуг специалиста — 4 тыс. 408 руб. и 5 тыс. 106 руб. госпошлины. В остальной части решение оставлено без изменения, оно вступило в законную силу.