СК возбудил уголовное дело из-за группового уклонения от уплаты налогов на 85 млн рублей в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.



По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год руководящие лица одной из коммерческих организаций путем включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма недоимки составила около 85 млн руб.



«Назначена и проводится судебная налоговая экспертиза, осуществляются допросы, истребованы и анализируются сведения об организации-налогоплательщике и ее руководстве, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.



Одновременно с этим решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба.