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Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 31.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 6,5 коп., до 75,63 руб., курс евро — на 13,69 коп., до 88,74 руб.

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