Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 31.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 6,5 коп., до 75,63 руб., курс евро — на 13,69 коп., до 88,74 руб.
УрБК, Москва, 11.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2021 года. Курс долл. ...03.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 69 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2021 года. Курс долл. ...25.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 25.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 февраля 2021 года. Курс долл. ...11.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 13 коп.
УрБК, Москва, 11.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2021 года. Курс долл. ...19.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2021 года. Курс долл. ...