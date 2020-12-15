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Доля просрочки по потребкредитам на Среднем Урале в феврале снизилась на 0,3 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа в феврале текущего года составила 14,9%, что на 0,3 процентного пункта (п. п.) меньше показателя аналогичного периода прошлого года (15,2%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим показателем Средний Урал занял 8-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 с самыми низкими значениями доли просроченной задолженности по потребкредитам в феврале этого года вошли Ханты-Мансийский АО (8,2%), Республика Татарстан (12,5%), Удмуртская Республика (13,9%), Ленинградская (14,5%) и Московская (14,5%) области.

В целом по стране в феврале этого года доля просрочки по кредитам на покупку потребительских товаров составила 15,9%, что на 1,7 п. п. больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (14,2%). При этом, согласно исследованию НБКИ, этот показатель снижается уже три месяца подряд (в декабре 2020 года — 16,5%).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, доля просроченных потребкредитов за прошедший год выросла незначительно, а в последние три месяца даже снижается. По его мнению, во многом это связано с реструктуризацией банками «проблемных» кредитов — без нее уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть значительно более высоким.

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